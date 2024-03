AEX sluit licht lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag licht lager geëindigd. De AEX daalde 0,2 procent tot 858,75 punten.

Na de inflatiecijfers eerder deze week, ging de aandacht vandaag uit naar de Amerikaanse producentenprijzen en de detailhandelsverkopen.

De producentenprijzen in de VS stegen in februari met 0,6 procent op maandbasis, waar een toename van 0,3 procent was voorzien en na een stijging met 0,3 procent in januari. De kerninflatie kwam uit op 0,4 procent op maandbasis, van 0,6 procent een maand eerder.

De sterker dan verwachte stijging lijkt de Federal Reserve mogelijk iets meer ruimte te geven om pas na juni de rente te verlagen, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News.

"De producentenprijzen zijn voor de Fed niet van doorslaggevende betekenis. Maar ondanks die secundaire betekenis, passen de cijfers wel in de zogeheten overshoot en het stugge beeld die de Amerikaanse inflatiedata momenteel kenmerken", aldus Marey.

De detailhandelsverkopen in de VS stegen afgelopen maand met 0,6 procent, waar een toename met 0,8 procent was voorspeld. In januari daalden de detailhandelsverkopen nog met 1,1 procent.

De detailhandelsverkopen laten op nominaal niveau een vlakke trend zien, dat wil zeggen zonder inflatie-effecten, volgens Marey.

"Een dergelijk beeld kan de Fed voor een dilemma plaatsen. Als de verkopen nominaal het laten afweten en het perspectief van een recessie in zich gaan dragen, zou de Fed zich aangespoord kunnen voelen om de rente meer te verlagen dan het nu in de planning lijkt te hebben. Dat kan een lastig vraagstuk voor de Fed worden", aldus Marey.

Rabobank verwacht dat de Fed de rente dit jaar drie keer met 25 basispunten verlaagt, in juni, september en december.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg na het verschijnen van de macrocijfers naar bijna 4,30 procent en de Duitse variant naar 2,43 procent.

"Waar we begin dit jaar dachten dat [de Amerikaanse tienjaarsrente] nog wel wat verder kan dalen, lijkt dat onder de huidige omstandigheden, met een iets sterker dan verwachte economische groei en aanhoudende inflatie, niet heel waarschijnlijk", volgens investment manager Simon Wiersma van ING.

De euro/dollar handelde richting het slot 0,5 procent lager op 1,0893. WTI-olie kostte donderdag ruim 81 dollar. Het Internationaal Energieagentschap verhoogde zijn verwachting voor de wereldwijde vraag naar olie dit jaar, vanwege betere economische vooruitzichten in de VS en meer opslagcapaciteit, terwijl de verwachting voor de levering van olie door OPEC+ omlaag ging.

Stijgers en dalers

Shell heeft zijn doelstelling voor de reductie van CO2-emissies tot en met 2030 verlaagd tot minimaal 15 procent, in plaats van de eerdere doelstelling van 20 procent, bleek donderdag uit een strategie-update voor de energietransitie in 2024. Het aandeel steeg 0,5 procent.

UMG ging aan kop met een winst van 2,1 procent. Heineken leverde 1,3 procent in. Rivaal Anheuser inBev daalde in Brussel 4,7 procent, nadat bekend werd dat Altria een deel van zijn belang in de brouwer verkoopt. Degroof Petercam haalde AB InBev van zijn favorietenlijst.

Verder stonden techaandelen ASMI, Besi en Prosus onder druk door de oplopende rentes. ASML sloot wel licht in de plus. Prosus was hekkensluiter met een verlies van 1,4 procent. ArcelorMittal daalde 1,2 procent.

Flow Traders ging aan kop in de Midkap, met een plus van 1,3 procent, mogelijk profiterend van de toegenomen volatiliteit. De VIX-index steeg donderdag 5 procent.

Basic-Fit was de gebeten hond in de AMX, met een verlies van bijna 16 procent, nadat de fitnessketen de boeken opende. ING vindt de outlook voor dit jaar tegenvallen, vooral op het vlak van de ledenaanwas. Al met al zijn de cijfers conform verwachting, maar de outlook is een teleurstelling, concludeerde Degroof Petercam. Verder daalde Air France-KLM 3,8 procent.

Fugro steeg 0,6 procent. De overige winsten waren bescheiden.

In de AScX verloor Pharming 5,5 procent na cijfers. Het bedrijf rekent ook voor 2024 op een dubbelcijferige omzetgroei. Pharming haalt zijn omzet uit steeds meer landen en zal zich de komende jaren verder ontwikkelen tot een winstgevend internationaal bedrijf, dankzij de vele groeikansen voor zijn nieuwe middel Joenja, zei CEO Sijmen de Vries van het Leidse farmaciebedrijf in gesprek met ABM Financial News.

Lucas Bols won 3,4 procent, net voor Sif, dat vrijdagochtend de boeken opent. Vivoryon liet 7,7 procent gaan op 0,55 euro en Ebusco verloor 6,5 procent.

Het lokaal genoteerde Envipco steeg 12,5 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Amsterdamse slot tot 0,3 procent lager.