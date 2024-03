Knot: ECB kan later dit jaar rente verlagen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft vertrouwen dat de inflatie volgend jaar zal dalen naar het beoogde niveau van 2 procent, maar dan moet wel iedereen zijn rol pakken om de loonstijgingen te beheersen en deels te absorberen in de bedrijfswinsten. Dat zei voorzitter Klaas Knot van De Nederlandsche Bank donderdag bij de presentatie van het jaarverslag. De daling van de inflatie is mede te danken aan de snelle en forse renteverhogingen door de ECB in een periode van veertien maanden vanaf de zomer van 2022. De rente, die sinds september vorig jaar op 4,00 procent staat, zal "ongetwijfeld later dit jaar" kunnen worden verlaagd, wanneer nieuwe cijfers de verwachtingen over de dalende inflatie bevestigen, zei Knot. "We hebben vertrouwen in de verwachte daling van de inflatie, maar nog net niet genoeg vertrouwen om de rente nu al te verlagen", zei Knot. De centrale bank kijkt vooral naar de prijzen van diensten, lonen, productiviteit en winstmarges. Want iedereen moet zijn rol pakken om de inflatie verder te beteugelen, betoogde Knot: "Vakbonden door looneisen weer aan te laten sluiten bij inflatie en arbeidsproductiviteit, werkgevers door de tijdelijke extra stijging van loonkosten zo mogelijk te absorberen in winsten, wanneer die dat toelaten. En de overheid door geen begrotingsbeleid te voeren dat de inflatie aanwakkert." De renteverhogingen hebben maar tot beperkte schade voor de economie geleid, constateerde Knot verder. Een echte recessie werd voorkomen, de werkloosheid bleef laag en ook de huizenprijzen stijgen weer. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.