AEX licht hoger geopend, Besi stijgt verder

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger geopend. Kort na opening, koerste de AEX 0,2 procent in het groen op 862,43 punten. Onder de hoofdfondsen stegen Besi en ASMI 2,4 en 1,3 procent. ASML steeg met 0,6 procent. IMCD won 0,8 procent na een koopadvies van Berenberg. ArcelorMittal leverde juist 1,7 procent in. De staalreus neemt een groot belang van circa 28 procent in de Franse buizenfabrikant Vallourec. Daarvoor betaalt de staalreus ongeveer 955 miljoen euro. In de AMX won Basic-Fit 1,5 procent en steeg Alfen met 1,8 procent, maar daalde Aperam met 1,1 procent. Onder de kleinere aandelen won Azerion 1,8 procent. CM.com leverde 1,2 procent in. Evipco maakte een koersval van ruim zeven procent. Het bedrijf gaat nieuwe aandelen plaatsen bij een groep investeerders, met een bruto-opbrengst van ongeveer 300 miljoen Noorse kroon, of omgerekend ruim 26 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

