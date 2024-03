Outokumpu geeft winstwaarschuwing Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Outokumpu heeft maandag een winstwaarschuwing afgegeven door de outlook voor het eerste kwartaal te verlagen. De Finse fabrikant van roestvast staal denkt dat de aangepaste EBITDA dit kwartaal op zijn best gelijk zal zijn aan die in het vierde kwartaal, maar ook lager kan uitvallen. Met een daling werd eerder geen rekening gehouden. Als reden voor de outlookverlaging noemt Outokumpu de stakingen in Finland. Die zijn gericht tegen de Finse politiek en niet tegen het bedrijf, benadrukte Outokumpu. Tussen 11 en 25 maart zullen de meeste Finse fabrieken van Outokumpu stilliggen door de stakingen. De fabrikant schat de schade op ongeveer 40 miljoen euro. Daarvan zal ongeveer de helft in de cijfers over het eerste kwartaal worden verantwoord. Bron: ABM Financial News

