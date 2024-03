Beursblik: ING verlaagt koersdoel CM.com Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor CM.com verlaagd met handhaving van het koopadvies. Dit maakte ING maandagochtend in een rapport bekend. Het koersdoel ging van 12,00 naar 10,50 euro, naar aanleiding van de recente cijfers die het bedrijf bekendmaakte. ING is te spreken over de groei van de brutomarge, die leidde tot brutowinstcijfers in alle segmenten. Gecombineerd met kostenbeheersing zorgde dat voor een positieve EBITDA in de tweede helft van 2023. ING houdt er rekening mee dat het bedrijf de brutowinst de komende jaren sterk kan laten groeien met jaarlijks gemiddeld 14 procent tot en met 2026. Ook verwachten de analisten van de bank, naast een aanhoudende groei van de brutowinst, dat CM.com de kosten goed onder controle weet te houden. ING verwacht een EBITDA van 32 miljoen euro in 2025. De bank is van mening dat de huidige kaspositie voldoende is totdat het bedrijf een positieve cashflow boekt. Ook zijn ze te spreken over de nieuwe doorlopende kredietfaciliteit van 15 miljoen euro, omdat zo het balansrisico wordt verkleind. ING denkt dat een neutrale vrije kasstroom ergens in de loop van dit jaar lonkt voor CM.com. De reden dat ING toch het koersdoel verlaagde, is vooral dat de bank de omzettaxaties verlaagde. Het aandeel CM.com noteerde maandag 0,8 procent lager op 6,98 euro. info@abmfn.nl

