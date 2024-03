Nieuwe CFO voor NSI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) NSI wil Elke Snijder benoemen tot Chief Financial Officer met ingang van 1 mei 2024. Dit maakte het vastgoedbedrijf vrijdagochtend bekend. Snijder was in haar meest recente rol CFO van Landal GreenParks. Daarvoor werkte zij bij ING in verschillende rollen. "Elkes rijke ervaring in de financiële sector en de bredere vastgoedsector komt op een geschikt moment voor NSI en zal aanzienlijk bijdragen aan het vormgeven van de volgende fase van NSI's groeitraject op de lange termijn", zei voorzitter Jan Willem Geus van de RVC van NSI in een toelichting op de komst van Snijder. Op vrijdag 19 april organiseert NSI de jaarvergadering. Het voorstel tot benoeming van Snijder is aan de agenda toegevoegd. info@abmfn.nl

