AMS Osram verlaagt outlook na wegvallen van project

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMS Osram kreeg donderdag een flinke tik op de beurs, nadat de outlook werd verlaagd als gevolg van het wegvallen van een groot project. Dit bleek uit cijfers van het verlichtingsbedrijf uit Oostenrijk. Het bedrijf verwacht dit jaar een 30 tot 50 miljoen euro lagere aangepaste EBIT. AMS Osram verwacht ook een afschrijving te moeten doen op activiteiten gerelateerd aan microLED van 600 tot 900 miljoen euro als gevolg van het wegvallen van een groot project. Het bedrijf houdt nu opnieuw de strategie van de microLED-activiteiten tegen het licht. "Gesprekken met de desbetreffende klant zijn nog steeds gaande", aldus AMS Osram, zonder de klant bij naam te noemen. Voor het lopende eerste kwartaal verwacht het bedrijf onverminderd een omzet van 800 tot 900 miljoen euro en een aangepaste EBIT-marge van 4 tot 7 procent. De omzetdoelstelling voor de middellange termijn werd verlaagd naar een groei van 6 tot 8 procent. Eerder werd een bandbreedte van 6 tot 10 procent aangehouden. "AMS Osram moet grote veranderingen doorvoeren om deze storm door te komen", aldus analisten van JPMorgan. De bank denkt dat Apple de klant is die het project heeft afgezegd. Het wegvallen van de opdracht zal niet alleen een impact hebben op de resultaten in 2024, maar ook daarna. De exacte impact is vooralsnog moeilijk te berekenen, stelden de analisten. Op korte termijn zal de afschrijving, als deze in het midden van de bandbreedte valt, circa een derde van de marktwaarde van AMS Osram omvatten. Het aandeel koerste donderdagochtend liefst 42 procent lager. Bron: ABM Financial News

