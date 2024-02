Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel Just Eat Takeaway Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft donderdag het koersdoel voor Just Eat Takeaway.com verlaagd van 23,00 naar 22,00 euro, maar met handhaving van het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een rapport van de bank. Analist Silvia Cuneo noemde de outlook voor 2024 bemoedigend. Hoewel de outlook voor de aangepaste EBITDA in lijn was met de verwachtingen van de analist, bood de outlook voor de groei een wat verdeeld beeld. Cuneo blijft overtuigd van een terugkeer naar ordergroei, in ieder geval buiten Noord-Amerika. De maaltijdbezorger kwam volgens de analist verder met goede jaarresultaten. Een positieve vrije kasstroom is binnen handbereik en biedt steun voor een rendement op de vrije kasstroom dit jaar van 5 procent. Deutsche Bank zag voldoende reden het koopadvies te handhaven, vanwege het aantrekkende groeimomentum in combinatie met een stijging van de aangepaste EBITDA-marge dit jaar. Bovendien wordt het aandeel beduidend lager gewaardeerd dan sectorgenoten Deliveroo en Delivery Hero, benadrukte Cuneo. Deutsche Bank zag voldoende reden het koopadvies te handhaven, vanwege het aantrekkende groeimomentum in combinatie met een stijging van de aangepaste EBITDA-marge dit jaar. Bovendien wordt het aandeel beduidend lager gewaardeerd dan sectorgenoten Deliveroo en Delivery Hero, benadrukte Cuneo. Het aandeel Just Eat Takeaway sloot woensdag op 14,75 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.