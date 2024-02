De Dow Jones en de S&P 500 op nieuwe records gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn flink hoger gesloten en zorgden voor nieuwe “all time highs” voor de S&P 500 en de Dow Jones. De Nasdaq is er net onder gebleven hoewel de technologiesector de best presterende sector was met een winst van ruim 4 procent.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 2,1 procent tot 5.087,03 punten, de Dow Jones index won 1,2 procent op 39.069,11 punten en de Nasdaq noteerde 3,0 procent hoger op 16,041,62 punten.

Het verhaal van de dag was Nvidia dat na de cijfers van woensdagavond 15 procent kon bijschrijven. Nvidia wist de verwachtingen woensdagavond flink te overtreffen en de outlook was volgens marktstrateeg Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild "buitenaards". Hierdoor werden de recordstanden opnieuw verpulverd. Het bedrijf is in één dag zo’n 250 miljard dollar meer waard geworden. Dat is ongeveer gelijk aan de waarde van bijvoorbeeld een Netflix of Coca-Cola.

In een toelichting op de resultaten sprak Nvidia-CEO Jensen Huang bovendien van een kantelpunt voor kunstmatige intelligentie (AI), waarbij de vraag naar AI-chips wereldwijd krachtig is. Niet alleen in de techsector, maar ook in andere industrieën.

"Het lijkt er dus op dat artificiële intelligentie nog een tijdje de motor van de aandelenmarkten zal blijven", schreef BNP Paribas Fortis in een commentaar.

"Ik heb nog nooit zoiets gezien in mijn carrière", zei Peter Garnry, hoofd aandelenstrategie van Saxo Bank. "Het was de achtste opeenvolgende winstverbetering van Nvidia. "Het creëert wel bepaalde verwachtingen waardoor het voor Nvidia steeds moeilijker wordt om de ramingen te blijven verslaan."

Garnry denkt dat het aandelensentiment de komende weken een sterke boost zal krijgen van de resultaten van Nvidia. "We kunnen een melt-up scenario in AI-gerelateerde aandelen niet uitsluiten."

Er stonden donderdag in de VS ook een aantal macro-economische data geagendeerd. Het aantal nieuwe aanvragen voor een uitkering in de Verenigde Staten is afgelopen week uitgekomen op 201.000, een daling van 12.000 ten opzichte van de week ervoor. De markt rekende op 216.000 nieuwe aanvragen.

De Chicago Fed National Activity Index is in januari weer onder de nul gedoken. De index daalde van +0,02 in december naar -0,30 vorige maand. Een negatief cijfer duidt op een vertraging van de groei.

De Amerikaanse industrie is in februari harder gegroeid, terwijl in de dienstensector sprake was van een groeivertraging. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector daalde van 52,5 tot 51,3, het laagste niveau in 3 maanden. De inkoopmanagersindex voor de industrie verbeterde van 50,7 naar 51,5 en daarmee het hoogste niveau in 17 maanden. De samengestelde inkoopmanagersindex kwam daarmee uit op 51,4 in februari, van 52,0 een maand eerder.

Ook bleek dat de verkoop van bestaande woningen in de Verenigde Staten in januari is gestegen. Op maandbasis stegen de verkopen met 3,1 procent tot 4,0 miljoen woningen geannualiseerd. Er werd vooraf door economen gerekend op 3,96 miljoen verkochte woningen.

Olie noteerde donderdag hoger. Een vat WTI-olie werd 0,9 procent duurder op 78,61 dollar. In de VS waren de voorraden weer toegenomen maar aanzienlijk minder dan vorige maand en omdat de geopolitieke vooruitzichten in het Midden-Oosten onzeker blijven.

De euro/dollar noteerde fractioneel hoger op 1,0820. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0851 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0820 op de borden.

Stijgers en dalers

Het aandeel Nvidia steeg 16,4 procent. In het vierde kwartaal boekte Nvidia een omzet van 22,1 miljard dollar, een stijging van 265 procent op jaarbasis. Voor het lopende kwartaal rekent Nvidia op een gemiddelde omzet van 24,0 miljard dollar. De brutomarge zal tussen de 76,3 en 77,0 procent liggen. Dat was 76,0 procent in het voorgaande kwartaal. De markt rekent op een omzet van ruim 22 miljard dollar.

Ook sectorgenoten profiteerden volop mee en was . Zo steeg Advanced Micro Devices bijna 11 procent, Micron Technology 5,4 procent en Broadcom 6,3 procent. Maar ook data-center computerbouwer Super Micro Computer steeg ruim 32 procent.

Moderna kreeg de handen op elkaar voor de gerapporteerde cijfers en steeg het aandeel 13,5 procent. Mede omdat in het vierde kwartaal het bedrijf onverwacht zwarte cijfers schreef, terwijl de omzet daalde.

Cruise-uitbater Royal Caribbean won bijna 7 procent , mede dankzij het verhogen van de outlook. “Sinds onze laatste rapportage heeft de robuuste vraag naar onze vakantie-ervaringen onze aanvankelijke verwachtingen aanzienlijk overtroffen”, meldde CEO Jason Liberty.

Rivian deed niet mee aan het beursfeest en verloor het bedrijf vandaag een kwart van haar beurswaarde . Het bedrijf heeft het afgelopen kwartaal een iets kleiner verlies geboekt. Voor het nieuwe boekjaar verwacht de fabrikant van elektrische voertuigen 57.000 trucks te produceren, met 1,8 miljard dollar aan investeringen en de aangepaste EBITDA van 2,7 miljard dollar negatief. Verder kondigde de fabrikant een ontslagronde aan.

Sectorgenoot Lucid Group verloor bijna 17 procent en zei bij de kwartaalcijfers dat het dit jaar circa 9.000 voertuigen zal produceren. Die outlook viel de markt tegen. De omzet daalde in het vierde kwartaal.

De aandelen van Nikola reageerden nauwelijks op de cijfers en daalde fractioneel naar 0,70 dollar. De fabrikant van elektrische vrachtwagens leverde in het kwartaal 35 voertuigen af. Dat waren er in dezelfde periode een jaar eerder 20. Nikola had geen voorraad eindproducten meer aan het eind van het vierde kwartaal. De productie daalde wel in het vierde kwartaal van 2023, tot 42, van 133 een jaar eerder.

Online marktplaats Etsy leverde 8,4 procent aan beurswaarde in. Dit nadat de cijfers over het vierde kwartaal tegenvielen.

Ook vielen de resultaten Sunrun tegen, een leverancier van zonnepanelen. Dat aandeel daalde met bijna 18 procent.