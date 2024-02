Afschaffing fbi-regime kost Vastned 10 procent resultaat

(ABM FN-Dow Jones) Vastned zal zijn direct resultaat naar verwachting met 10 procent zien dalen, door de afschaffing van de fiscale beleggingsinstelling, en houdt bij de keuze van desinvesteringen rekening met die wijziging. Dat zei CEO Reinier Walta van Vastned in een gesprek met ABM Financial News.

De fiscale belegginginstelling (fbi) betaalt geen belasting, op voorwaarde dat de fiscale winst binnen acht maanden na afloop van het boekjaar wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Vanaf volgend jaar zullen directe beleggingen in Nederlands vastgoed tegen het reguliere tarief belast worden, en “is dat lastig” voor het bedrijf, aldus Walta.

Door die afschaffing vervalt anderzijds de verplichting om de winst uit te keren. Beleggers hebben de regelgeving al lang zien aankomen en de gevolgen ervan in de koers verwerkt, denkt Walta.

Toch heeft Vastned de verplichting om de beste resultaten voor de beleggers te realiseren. Vorig jaar startte het bedrijf daarom een strategische heroriëntatie, waarin vastgoed wordt verkocht om de schuld omlaag te brengen in het huidige, relatief hoge renteklimaat. Ook wordt gekeken naar de eigendomsstructuur, en de mogelijkheden om de dubbele beursnotering terug te brengen naar een enkele. Op dit moment heeft Vastned een notering in Amsterdam en Vastned Belgium, waarin Vastned een belang heeft van 65,5 procent, een notering in Brussel.

De plaats van vestiging kan daarbij een rol spelen, zei Walta.

Een aparte entiteit creëren voor de niet-Nederlandse bezittingen stuit op het feit dat in België en Frankrijk vergelijkbare regels gelden als in Nederland. Dit zijn de drie belangrijkste landen voor Vastned.

De strategieherziening dient ook om de waarde van de bezittingen zo goed mogelijk uit te laten komen. Vastned verkocht al voor zo'n 8 miljoen euro aan bezittingen voor 22 procent meer dan de boekwaarde, dus die eerste transacties zijn in dat opzicht goed geslaagd.

De tweede doelstelling is om goede financiële ratio's neer te zetten, met name een lagere schuldratio. Daarvoor zijn meer transacties nodig. De stabilisering van het renteklimaat begin dit jaar is een gunstige factor, die mogelijk de waarderingen ook ten goede kan komen, volgens Walta. Er zullen echter wel eerst transacties moeten komen waarop de taxateurs hun waarderingen kunnen baseren.

Vastned heeft geen doelstellingen voor de omvang of het tijdspad van de geplande desinvestering, maar nu het bedrijf 2024 als een overgangsjaar heeft aangeduid, ligt het voor de hand om die desinvesteringen zo veel mogelijk dit jaar te doen, zei Walta.

Voor de schuldpositie is er wel een doel: Vastned streeft naar een schuld van minder dan 40 procent van de onderliggende waarde van het vastgoed. Door de waardedalingen in 2023 is deze ratio afgelopen jaar wat verslechterd, van 43,4 naar 44,4 procent.

De dynamiek van waardedalingen verschilt per land, benadrukte Walta. In Frankrijk daalden de waarderingen vooral sterk tegen het einde van van vorig jaar, waardoor Vastned een waardedaling in Frankrijk van 7 procent moest melden. In Nederland vond die beweging al wat eerder plaats en was de daling vorig jaar slechts 2,2 procent.

Vastned kondigde donderdag bij de jaarcijfers een overbruggingslening aan van 240 miljoen euro, om zeker te zijn van de herfinanciering van de leningen die in september van dit jaar aflopen. Deze herfinancieringen gebeuren natuurlijk tegen hogere rentes dan voorheen, toen de marktrente extreem laag lag, bevestigde Walta. De desinvesteringen zullen helpen om die hogere rentekosten te compenseren.