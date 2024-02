Gasverbruik Nederland opnieuw gedaald

(ABM FN-Dow Jones) Nederland heeft in 2023 opnieuw minder gas verbruikt. Dit meldt het CBS dinsdagochtend op basis van nieuwe cijfers.

Nederland verbruikte 30 miljard kubieke meter aardgas in 2023. Dat is 5 procent minder dan in 2022. Tijdens 2022 lag het gasverbruik al een kwart lager dan in het jaar ervoor.

Huishoudens verbruikten 11 procent minder aardgas in 2023. Er werd meer vloeibaar aardgas en minder gasvormig aardgas ingevoerd. De gaswinning daalde verder.

Het aardgasverbruik was in de meeste hoofdsectoren van de economie lager dan het jaar ervoor. In de landbouw nam het wel met 9 procent toe. Ook waren de gasprijzen in 2023 in verhouding nog hoog.

Verder maakte het CBS bekend dat de invoer van vloeibaar aardgas verder stijgt. Zo steeg de invoer van vloeibaar aardgas via tankerschepen in 2023 met 33 procent naar 25 miljard kubieke meter.

Kwam in 2021 nog 24 procent van het ingevoerde aardgas uit Rusland, in 2023 was dat minder dan 9 procent. Nederland haalde meer LNG uit de Verenigde Staten. Van al het aardgas kwam in 2023 een derde uit de Verenigde Staten.

Eind 2023 waren de gasopslagen nog voor 81 procent gevuld.

Ten slotte maakte het CBS bekend dat de winning van aardgas in 2023 met 34 procent is gedaald, mede door de sluiting van het Groningenveld.