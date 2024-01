Beursblik: markt dwingt Renewi tot waarschuwing Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Door uitdagende marktomstandigheden heeft Renewi dinsdag een winstwaarschuwing moeten afgeven. Dit concludeerde analist Joren van Aken van Degroof Petercam in een rapport. Vooral in Nederland bleven de marktomstandigheden lastig, zag Van Aken. En dat kon niet volledig door Renewi worden opgevangen met maatregelen om de kosten te verlagen. "Dus waarschuwde Renewi dat de resultaten in het boekjaar 2024 lager zullen uitvallen dan de markt verwacht." Van Aken was niet verrast en merkte op dat zijn taxaties al onder die van de markt lagen. "We zullen onze taxaties naar verwachting maar bescheiden aanpassen." De analist besloot zijn koopadvies voor Renewi te handhaven. Van Aken heeft vertrouwen in de maatregelen die Renewi doorvoert en denkt dat dit de winstgevendheid kan verdubbelen. Renewi gaf dinsdag aan dat de tweede jaarhelft beter zal zijn dan de eerste. Van Aken rekent op een aangepaste EBITDA van 230 tot 235 miljoen euro. Het koersdoel van Degroof Petercam voor Renewi is 10,90 euro. Het aandeel daalde dinsdag met 6,6 procent naar 6,95 euro. Bron: ABM Financial News

