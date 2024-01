Nucor verslaat eigen winstprognose Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Nucor heeft het afgelopen kwartaal een lagere winst en omzet geboekt, maar overtrof zijn eerder afgegeven winstverwachting. Dat maakte de staalfabrikant uit het Amerikaanse North Carolina maandag nabeurs bekend. Nucor boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 785,4 miljoen dollar, ofwel 3,16 dollar per aandeel, in vergelijking met 1,3 miljard dollar, ofwel 4,89 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. Daarmee presteerde het concern beter dan verwacht. Tijdens een tussentijdse update half december zei het concern nog te rekenden op een winst per aandeel van 2,75 tot 2,85 dollar per aandeel. De omzet daalde van 8,7 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2022 naar 7,7 miljard dollar het afgelopen kwartaal. In heel 2023 boekte het concern een nettowinst van 4,5 miljard dollar, ofwel 18,00 dollar per aandeel, op een omzet van 34,7 miljard dollar. Outlook Nucor zei te verwachten dat de winst in het eerste kwartaal van 2024 zal stijgen ten opzichte van de winst in het vierde kwartaal van 2023. Het aandeel Nucor noteerde maandag in de elektronische handel nabeurs 2,2 procent hoger. Bron: ABM Financial News

