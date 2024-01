Hogere resultaten KPN verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) KPN zal over het vierde kwartaal van 2023 vermoedelijk hogere resultaten bekendmaken ten opzichte van een jaar eerder, met daarbij een flinke verbetering van de kasstromen. Dat blijkt uit een analistenconsensus die het telecombedrijf op zijn website plaatste. De geraadpleegde analisten rekenen gemiddeld op een aangepaste omzet van 1.400 miljoen euro, tegen 1.363 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2022, wat een verbetering op jaarbasis zou zijn van 2,7 procent. In het derde kwartaal van 2023 behaalde KPN ook een omzet van 1.363 miljoen euro. Voor de drie segmenten, Consumer, Business en Wholesale, gaat de markt uit van omzetstijgingen van respectievelijk 2,9, 2,2 en 4,3 procent in het vierde kwartaal. De aangepaste EBITDA na leases zou zijn verbeterd met 1,9 procent op jaarbasis, van 598 naar 609 miljoen euro. Dat was in het derde kwartaal van 2023 nog 629 miljoen euro. KPN zou in het vierde kwartaal een stuk minder hebben geïnvesteerd dan een jaar eerder. De kapitaaluitgaven komen volgens de analisten uit op 298 miljoen euro, van 391 miljoen euro in dezelfde periode in 2022. In het derde kwartaal van 2023 investeerde KPN 303 miljoen euro. De operationele vrije kasstroom zou in het vierde kwartaal op jaarbasis met liefst 67 procent zijn gestegen, van 207 naar 346 miljoen euro, terwijl de vrije kasstroom met 70 procent zou zijn verbeterd op jaarbasis, van 189 naar 321 miljoen euro. Jaarcijfers Voor heel 2023 rekent de marktconsensus op een 2,2 procent hogere omzet van 5.431 miljoen euro en een aangepaste EBITDA na leases van 2.418 miljoen euro, tegen 2.404 miljoen euro een jaar eerder. KPN zelf verwacht een aangepaste EBITDA van circa 2,41 miljard euro. De verwachte investeringen zijn 1,2 miljard euro en de vrije kasstroom moet rond 870 miljoen euro uitkomen dit jaar, bevestigde het bedrijf eerder. De analisten rekenen op investeringen van 1,2 miljard euro en een vrije kasstroom van 873 miljoen euro. Outlook Voor 2024 verwacht de markt een 2,5 procent hogere omzet van 5.569 miljoen euro en een aangepaste EBITDA van 2.490 miljoen euro. De kapitaaluitgaven zullen dit jaar opnieuw uitkomen op 1,2 miljard euro en de vrije kasstroom op 879 miljoen euro, denken de analisten. Zelf rekent KPN voor het lopende boekjaar op een aangepaste EBITDA na leases van 2,48 miljard euro en 1,2 miljard euro aan investeringen. De vrije kasstroom wordt voor 2024 geschat op opnieuw 870 miljoen euro, zo werd duidelijk tijdens een beleggersdag in november. Toen zei KPN ook dat het tot en met 2027 nog eens ruim 4,5 miljard euro opzij zet, vooral bedoeld voor de uitrol van glasvezel. Ook investeert KPN in nieuwe 5G-toepassingen, cloud en kunstmatige intelligentie, meldde het telecombedrijf toen. Ook kwam KPN met doelstellingen voor 2027. De inkomsten uit diensten moeten per jaar gemiddeld met 3 procent stijgen en de aangepaste EBITDA zal jaarlijks ook met gemiddeld met 3 procent stijgen, aldus het telecombedrijf. De investeringen zijn dan gedaald tot minder dan 1 miljard euro en de vrije kasstroom stijgt met gemiddeld 7 procent per jaar, net als het dividend. Verder wil KPN tussen 2024 en 2027 voor 1 miljard euro aan eigen aandelen inkopen. Analisten van Morgan Stanley oordeelden na de beleggersdag dat de verwachtingen tot en met 2026 tegenvallen. Deutsche Bank zei recent echter dat KPN onverminderd blijft groeien en op weg is om een dubbelcijferig rendement op de vrije kasstroom voor aandeelhouders te behalen. Wel zal de obligatiedeal met America Movil mogelijk een plafond op de koersontwikkeling van KPN zetten, waarschuwde de Duitse bank. KPN opent woensdag voorbeurs de boeken. Maandag noteerde het aandeel een half procent lager op 3,15 euro. Bron: ABM Financial News

