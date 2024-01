Minder omzet maar meer marge voor Signify

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft in het vierde kwartaal van 2023 minder omzet behaald, maar wist de marge wel goed op te voeren. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de cijfers van de verlichtingsspecialist.

Signify zag de omzet op jaarbasis dalen van 1,98 miljard naar 1,73 miljard euro. Dat is iets minder dan de 1,79 miljard euro die analisten hadden verwacht.

Op vergelijkbare basis daalde de omzet met 7,7 procent, waar de analisten vooraf waren uitgegaan van een daling met 7,5 procent.

De aangepaste EBITA steeg desondanks van 202 miljoen naar 209 miljoen euro. Dat is exact waarop analisten ook op hadden gerekend.

Dit resulteerde in een marge van 12,1 procent, ruim meer dan de 10,2 procent in het vierde kwartaal van 2022. Door de markt was gerekend op een margestijging tot 11,7 procent. In het derde kwartaal van 2023 bedroeg de marge 10,7 procent.

Onder aan de streep hield Signify in het vierde kwartaal een nettowinst van 59 miljoen euro over. Dat zou 104 miljoen euro zijn, zo voorspelden de analisten. In het vierde kwartaal van 2022 verdiende Signify nog 86 miljoen euro. De reorganisatiekosten bedroegen afgelopen kwartaal 83 miljoen euro.

De vrije kasstroom kwam uit op 295 miljoen euro.

Jaarcijfers

In heel 2023 boekte Signify een omzet van 6,7 miljard euro, ofwel een vergelijkbare krimp van 8,3 procent. De aangepaste EBITA bedroeg 670 miljoen euro en de marge 10,0 procent.

Voor heel 2023 mikte de analistenconsensus op een omzet van krap 6,8 miljard euro. Dat zou neerkomen op een vergelijkbare krimp van 8,3 procent. De aangepaste EBITA zou 669 miljoen euro bedragen, met een marge van 9,9 procent.

De vrije kasstroom steeg van 445 miljoen naar 586 miljoen euro. Dat is meer dan werd verwacht, aldus CEO Eric Rondolat vrijdag.

Signify stelt een dividend voor van 1,55 euro per aandeel in contanten. Dat is 5 cent meer dan het dividend over 2022.

Moeilijke markt

Signify heeft te maken met een uitdagende verlichtingsmarkt. Het bedrijf reageerde hier al op door op 1 december een groot kostenbesparingsprogramma aan te kondigen. Dit moet jaarlijks meer dan 200 miljoen euro aan besparingen opleveren.

"We verwachten dat de uitdagende omstandigheden zullen aanhouden", aldus Rondolat. Hij voegde toe dat de marges beschermd zullen worden.

ING denkt dat de zwakke omzetontwikkeling in 2023 en de tegenwind in de eindmarkten ook nog deels effect zullen hebben in 2024.

Signify zei vrijdag voor 2024 te rekenen op een verbetering van de aangepaste EBITA-marge met 50 basispunten. Dat is inclusief de effecten van de kostenbesparingen die worden doorgevoerd.

De vrije kasstroom zal dit jaar 6 tot 7 procent van de omzet uitmaken, verwacht Signify. In 2023 was dit 8,7 procent.

ING verwachtte dat het bedrijf zou mikken op een kleine margeverbetering op jaarbasis van 30 basispunten, waar de consensus, net als Signify, mikte op een verbetering met 50 basispunten tot 10,4 procent.