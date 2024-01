Beursblik: ASML verrast met record aan orders Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft een indrukwekkende orderinstroom gerealiseerd. Dit stelde analist Marc Hesselink van ING woensdag, na de kwartaalupdate van de halfgeleiderspecialist uit Veldhoven. "Het meest opvallende in de update was een verrassende recordinstroom van nieuwe orders van 9,2 miljard euro", aldus Hesselink. De rest van de update gaf een meer gemengd beeld, volgens Hesselink. Maar het kwartaal zelf was "solide" met een 5 procent hogere omzet dan voorzien en een winst per aandeel die 8 procent hoger uitviel dan verwacht. "De outlook voor het eerste kwartaal wijst op een trage start van het jaar", merkte Hesselink op. "Ruim onder de verwachtingen", vulde hij aan. "Maar per saldo blijft dit een erg sterke update in onze ogen", zei Hesselink. Hij denkt dat ASML in de tweede helft van dit jaar wel eens positief zou kunnen verrassen, en 2025 "wordt zeker sterk". ING heeft een koopadvies op ASML met een koersdoel van 700,00 euro. Het aandeel steeg woensdag met 5,8 procent naar 747,80 euro. Bron: ABM Financial News

