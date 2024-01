Markt let woensdagavond vooral op marges bij cijfers Tesla

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft in het vierde kwartaal van 2023 vermoedelijk een hogere omzet behaald, maar de marges stonden waarschijnlijk onder druk. Dit is de verwachting van analisten in aanloop naar de resultaten van de fabrikant van elektrische voertuigen, die woensdag na het slot van Wall Street verschijnen.

De marktconsensus rekent op een omzet van circa 25,6 miljard dollar in het vierde kwartaal, volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. In het vierde kwartaal van 2022 behaalde Tesla een omzet van 24,3 miljard dollar. In het derde kwartaal van 2023 kwam er voor 23,4 miljard dollar aan omzet in de boeken.

De nettowinst daalde in het derde kwartaal met een groter dan verwachte 44 procent tot 1,85 miljard dollar of 0,66 dollar per aandeel. De winst kwam in het vierde kwartaal van 2022 uit op 3,7 miljard dollar, of 1,19 dollar.

De consensus rekent voor het afgelopen kwartaal op een winst per aandeel van 0,73 dollar.

"Prijsverlagingen tijdens het kwartaal kunnen betekenen dat het omzetcijfer [voor het vierde kwartaal van 2023] achterblijft bij de verwachtingen", waarschuwde Hewson in een vooruitblik.

Naast een winstverbetering zou elk commentaar van CEO Elon Musk over een stabiele prijsontwikkeling of hogere winstmarges het sentiment een heel eind op weg helpen, volgens marktkenners.

Begin januari kwam Tesla al met productiecijfers over het vierde kwartaal. Het aantal van 484.507 leveringen bleek een record en over heel 2023 werd de eigen jaardoelstelling van 1,8 miljoen voertuigen behaald. Wel had CEO Musk begin 2023 nog de ambitie uitgesproken om zelfs 2 miljoen elektrische auto's af te kunnen leveren, zei Hewson.

Ook in het vierde kwartaal begon Tesla met de levering van zijn eerste partij Cybertrucks vanuit zijn fabriek in Austin in Texas, die een capaciteit heeft om jaarlijks 125.000 Cybertrucks te produceren.

De omzet in heel 2023 zal naar verwachting uitkomen op ruim 93 miljard dollar, volgens de consensus. In 2022 boekte Tesla een omzet van 81,5 miljard dollar.

"Handelaren zullen goed letten op de brutomarges bij automotive, die naar verwachting voor het eerst onder de 20 procent zullen uitkomen, tegen 28,5 procent een jaar geleden", aldus Hewson.

Ondertussen kunnen de plannen om de productie in de fabriek in Berlijn vanaf eind januari twee weken op te schorten, door een gebrek aan onderdelen als gevolg van verstoringen in de Rode Zee, de inkomsten in het eerste kwartaal drukken, waarschuwde de analist.

"Vooruitkijkend zouden hogere productiekosten, in de vorm van hogere salarissen voor Amerikaans personeel, en prijsverlagingen de taxaties voor het boekjaar 2025 kunnen drukken", volgens Hewson.

Kijkend naar 2024 verwacht Wall Street dat de winst van Tesla onder het niveau van 2022 zal blijven. Analisten voorspellen voor 2024 een winst per aandeel van 3,72 dollar en een omzet van 117,0 miljard dollar. Voor 2023 verwacht de markt een winst per aandeel van 3,07 dollar, tegenover 4,07 dollar in 2022.

Volgens de analistenconsensus komt de brutomarge voor automotive in het eerste kwartaal van 2024 uit op 18,8 procent. Voor het vierde kwartaal van 2023 rekent men op 17,1 procent.

De aandelenkoers van Tesla daalde flink na de publicatie van de cijfers over het derde kwartaal van het bedrijf in oktober, toen de slechtste resultaten in twee jaar, voordat het tegen het einde van 2023 weer opveerde. Tot nu toe zijn de aandelen dit jaar echter 15 procent minder waard geworden.

Marktkenners wijzen op de toegenomen concurrentie van fabrikanten van elektrische voertuigen, vooral in China. Hier concurreert Tesla met BYD, dat in het vierde kwartaal 526.000 voertuigen verkocht.