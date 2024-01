Outlook General Electric schiet tekort Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) General Electric heeft een goed kwartaal achter de rug, maar stelde met de vooruitzichten teleur. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van het Amerikaanse conglomeraat over het vierde kwartaal. "2024 zal een gedenkwaardig jaar worden als GE Aerospace en GE Vernova begin april als onafhankelijke beursgenoteerde bedrijven van start zullen gaan. Ik ben trots op wat onze teams hebben bereikt en kijk uit naar het volgende hoofdstuk waarin GE Aerospace de toekomst van het vliegen uitvindt en GE Vernova de energietransitie leidt", aldus de topman in een toelichting. Kwartaalcijfers De orders stegen in het vierde kwartaal met 8 procent tot 21,7 miljard dollar. De omzet liep met 15 procent op tot 19,4 miljard dollar. Dit leverde een aangepaste winst per aandeel op van 1,03 dollar. Dat is veel meer dan de 0,90 dollar die analisten volgens FactSet hadden verwacht. In het vierde kwartaal van 2022 verdiende GE 0,66 dollar per aandeel. De vrije kasstroom bedroeg 3 miljard dollar, een daling op jaarbasis van 11 procent. Outlook Voor het eerste kwartaal van 2024 verwacht GE een hoge enkelcijferige omzetgroei, een aangepaste winst per aandeel van 0,60 tot 0,65 dollar en een vrije kasstroom in lijn met de winstgroei. Die winstverwachting lijkt een teleurstelling voor de markt. GE Vernova verwacht in 2024 een omzet van 34 miljard tot 35 miljard dollar te realiseren, met een aangepaste EBITDA-marge van ruim 5 procent en een vrije kasstroom van 0,7 miljard tot 1,1 miljard dollar. GE Aerospace verwacht dat de gecorrigeerde omzet operationeel met lage dubbele cijfers of meer zal groeien, met een operationele winst van 6,0 miljard tot 6,5 miljard dollar en een vrije kasstroom van meer dan 5 miljard dollar Het aandeel GE noteerde dinsdag in de voorbeurshandel op Wall Street 5,9 procent lager. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.