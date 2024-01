Barclays verlaagt koersdoel Basic-Fit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft maandag het koersdoel voor Basic-Fit verlaagd van 43,00 naar 35,00 euro met een onveranderd Overwogen advies. Dit bleek maandag uit een rapport van de Britse bank. De analisten van de bank besloten na de beleggersdag van de fitnessketen eind vorig jaar en een recente Spaanse overname, om hun taxaties aan te passen. De verwachtingen voor de omzet in 2023 en 2024 werden met 3 procent verlaagd, en voor de EBITDA met respectievelijk 4 en 6 procent. Ondanks de koersdoelverlaging vindt Barclays de visie van de fitnessketen, dat wil zeggen nieuwe clubs openen in regio's waar er nog te weinig aanbod is, en zo een aantrekkelijk rendement maken, nog altijd aantrekkelijk. Maar de analisten verlaagden de 'multiples' waartegen het de aandelen waardeert, na een "teleurstellende aanwas van het aantal leden en de winst ten opzichte van de verwachtingen". Het aandeel Basic-Fit steeg maandag 2 procent naar 26,64 euro. Bron: ABM Financial News

