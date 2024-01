Fikse afwaardering NX Filtration door KBC Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft dinsdag het advies voor NX Filtration verlaagd van Houden naar Reduceren en het koersdoel van 11,00 naar 4,50 euro. Dit bleek uit een rapport van de Belgische bank. De verlagingen komen na de omzetwaarschuwing van NX Filtration vorige week. NX Filtration boekte in 2023 naar verwachting een omzet van ongeveer 8 miljoen euro. Dat is beduidend minder dan de 10 tot 14 miljoen euro waarop het bedrijf aanvankelijk rekende en nog veel minder dan de 18 tot 22 miljoen euro waarop aanvankelijk mocht worden gerekend. Voor 2024 rekent het waterbedrijf op een omzet van meer dan 16 miljoen euro. Al met al een negatieve verrassing, oordeelden de analisten van KBC. Het aandeel noteerde dinsdag op 5,30 euro. Bron: ABM Financial News

