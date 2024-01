Wall Street voorzichtig na matte start cijferseizoen

Ja, bij mij was de jaarstart niet mat, maar gewoon ronduit heel slecht, rond het jaareinde kwam er een grafiek langs, die aangaf, dat een slechte laatste jaarweek, vaak een voorbode voor een minder of slecht jaar is, nu, voor mij gaat dit zeker op, de AEX schreef een plus van 0,41%, ik moest de komma bijna een plaatsje naar rechts zetten en dan een min ervoor!!

Diepzeeduiker was opnieuw Aperam, vorige week knalde hij al 6,45% naar beneden, van de week scherpte hij zijn diepterecord, nog een beetje aan en verloor 6,60%, bij Dalm hieven ze een glas, deden een plas en lieten alles zoals het was, hun koersbord geeft zeker geen reden, tot deze dip, dat zal ook wel komen, omdat de pers recyklemetaal promoot vanwege lagere klimaatbelasting, dus Dalm ligt gevraagd!!

2e grote downer was mijn topspeler Shell, niemand gelooft in hun groene missie, ook de koers op de beurs niet, hij ging meer dan 2x zoveel rood dan olie en verloor 4,34%, ondanks dat het Amerikaanse gas door winterdreiging 15% omhoog ging van de week en gas het grootste verdienmodel bij Shell is, tegenwoordig, dat geeft trouwers wel aan, dat Shell wel heel degelijk naar een schoner klimaat wil, gas is de minst vuile fossiel en als we de energie transitie niet gewoon bij het begin laten beginnen, veel meer mijnbouw, voor de nodige metalen en veel zwaardere infrastructuur voor transport van electra, dan zal fossiel, nog lange tijd bitter hard nodig zijn, om de boel acceptabel te laten draaien!!

Het beste bankje van Europa, ING, was ook weer hypermodern, met een negatieve rente van2,97%, zijn Amerikaanse grote broers deden het ook maar matig, wat mij opviel was, dat ze allemaal veel meer knaken in de stroppenpot deden, dat voorspeld niet veel goeds!!

Old love Besi, kon zijn grote broers niet bijhouden, die gingen groen, asmi zelfs leuk, Besi haalde de groene streep niet, hij verspeelde iets, met een minnetje van 0,31%, tegelijk tekent dit de enorme veerkracht van Besi, want het stormde en hagelde zomaar negatieve adviezen, voor mijn old love, en ja, hij denkt natuurlijk; wat stoort een Adelaar zich aan het gebalk van een Ezel?!

Gelukkig had ik ook nog een paar kleine plusjes in de aanbieding, mijn laatste aankopen, draaiden een klein winstje, KPN schreef 0,13% advertentiegroen en de ijsboer, Unilever, deed er nog een schepje bovenop, hij toverde een plusje van 0,57% tevoorschijn, al zou je zeggen, dat met vriezend weer de ijsafzet daalt, we leggen het maar weer positief uit; Unilever heeft vele sterke veelbelovende producten in de aanbieding!!

Vandaag, terug naar het stenen tijdperk, veel oude beschadigde en onbruikbare stenen dumpen in zo'n grote bak, van de andere Dalm, die met de partijkleur van onze onovertroffen SGP!!

Morgen, na een kille week ons warmen, bij het vuur van de GEEST, een betere kapitein op je levensschip, kun je je niet wensen, HIJ leidt je uiteindelijk gegarandeerd in de laatste veilige Thuishaven, hoe hard het onderweg ook kan stormen, we zullen Bovenstem zingend, om HEM bidden: Och schonkt GIJ mij, de hulp van Uwen GEEST!!

Zou vrijdag een voorbode voor een groene volgende week zijn geweest, ik hoop het maar, want dat zakker de zak, ben ik al lang weer zat!!, SJALOOM!!!