Hewlett Packard Enterprise koopt Juniper

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hewlett Packard Enterprise koopt Juniper Networks. Dit maakte Juniper woensdag bekend, nadat het aandeel dinsdag al sterk steeg na mediaberichten dat HPE in vergevorderde gesprekken was om de netwerkdienstverlener over te nemen voor circa 13 miljard dollar. HPE waardeert Juniper op ongeveer 14 miljard dollar, zo bleek woensdag. HPE zou vooral interesse hebben in de artificiële intelligentie van Juniper. Juniper, gevestigd in Californië, maakt producten voor communicatienetwerken, en heeft ook een AI-bedrijf dat als Mist AI bekendstaat. HPE biedt clouddiensten aan. De board van zowel HPE als Juniper staat achter de overnamedeal. Aandeelhouders van Juniper ontvangen 40 dollar per aandeel in contanten, wat een premie biedt van 32 procent ten opzichte van de koers van Juniper voordat die steeg op de overnamegeruchten. HPE rekent op 450 miljoen dollar aan jaarlijkse synergievoordelen, die binnen drie jaar na de afronding van de deal gerealiseerd moeten worden. Bron: ABM Financial News

