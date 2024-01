Bank of America zet Aalberts op verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft vrijdag het advies op Aalberts verlaagd van Neutraal naar Underperform, maar verhoogde wel het koersdoel van 35,00 naar 36,00 euro. Dit bleek uit een rapport van de Amerikaanse bank. De analisten denken dat de consensus voor de winstverwachtingen te hoog is. En omdat het aandeel in de afgelopen drie maanden 12 procent beter presteerde dan de Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Services, verwachten zij dat het aandeel onder zal komen te staan, en vandaar de adviesverlaging. De bouwmarkt, de belangrijkste eindmarkt van Aalberts, blijft zwak en dat is nog niet volledig ingeprijsd volgens Bank of America. Daarnaast zal de druk in de auto-industrie dit jaar waarschijnlijk toenemen als gevolg van een lastige vergelijkingsbasis. Bank of America voorspelt voor 2024 een autonome omzetdaling van 3 procent, waarmee de bank een procent onder de consensus zit. De taxatie voor de aangepaste EBITDA van Bank of America ligt echter 12 procent onder consensus. Het aandeel Aalberts noteerde vrijdag 3,7 procent lager op 36,64 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.