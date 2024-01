Beursblik: Amerikaanse banenrapport onderliggend zwakker Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaanse banenrapport oogt sterk, maar onderliggend is het verhaal wat zwakker. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News. "Op eerste gezicht een sterk rapport qua banengroei, werkloosheid en loongroei. Dus voor de Fed geen reden om haast te hebben met renteverlagingen", aldus Marey Maar wanneer wordt gekeken naar de sectoren waar de groei vandaan komt, dan zijn die vooral 'a-cyclisch', aldus de analist, met bijvoorbeeld de gezondheidszorg en de overheid. De cyclische sectoren, zoals de horeca, zijn nog met een inhaalslag bezig van corona. "Kortom, onderliggend toch meer cyclische zwakte dan op het eerste gezicht", aldus Marey. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.