Arcadis verricht ingenieursdiensten voor vijf stormvloedkeringen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid opdracht gekregen om ingenieursdiensten te verlenen voor vijf stormvloedkeringen in Zuid-Holland. Dit maakte het advies- en ingenieursbureau donderdag voorbeurs bekend. De komende vier jaar helpt Arcadis bij de begeleiding onder andere het onderhoud aan de Maeslantkering, de Hartelkering, Hollandsche IJsselkering, de Haringvlietsluizen en Volkeraksluizen. Met deze opdracht is een omzet gemoeid van zo'n 6,5 miljoen euro voor de gehele periode. In het contract is ook de mogelijkheid tot twee keer een verlenging met twee jaar opgenomen. Bron: ABM Financial News

