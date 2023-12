AMG-dochter doet overname Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) LIVA Power Management Systems, een dochter van AMG, heeft een overeenkomst bereikt over de overname van de Vanadium Redox Flow Battery (VRFB)-activiteiten van J.M. VOITH. Dit maakte AMG donderdagochtend bekend. VOITH maakt unieke technologie voor het controleren en balanceren van VRFB-energieopslagsystemen. De technologie is volgens AMG een aanvulling op de VRFB-systemen van LIVA. Er werden geen financiële details gemeld. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.