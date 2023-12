Krimp Nederlandse economie nog iets groter dan gedacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse economie is in het derde kwartaal nog iets sterker gekrompen. Dit bleek vrijdag uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het bruto binnenlands product daalde met 0,3 procent vergeleken met het tweede kwartaal. In een voorlopig meting werd een krimp van 0,2 procent vastgesteld. Vooral de consumptie door huishoudens is neerwaarts bijgesteld. Maar ook de investeringen zijn wat naar beneden bijgesteld. De krimp in het derde kwartaal is vooral toe te schrijven aan een daling van de investeringen in vaste activa, een daling van de voorraadmutatie en een daling van de consumptie door huishoudens. Het is het derde opeenvolgende kwartaal met krimp. In het eerste en tweede kwartaal daalde het bruto binnenlands product met respectievelijk 0,5 en 0,4 procent. Ten opzichte van een jaar eerder kromp de economie in het derde kwartaal met 0,8 procent. Volgens de eerste berekening was de krimp 0,6 procent. De neerwaartse bijstelling wordt vooral veroorzaakt door de nieuwe cijfers over de industrie, de handel, de reis- en uitzendbranche. Het totaalbeeld is niet veranderd. De krimp is vooral toe te schrijven aan de uitvoer van goederen en diensten, de voorraadmutaties aardgas en de consumptie door huishoudens. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.