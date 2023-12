IBM koopt onderdelen van Software AG Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) IBM wil de divisies webMethods en StreamSets van het Duitse softwarebedrijf Software AG overnemen voor 2,13 miljard euro. Dit maakte het softwarebedijf maandag bekend. De Amerikaanse technologiegigant blijft zich concentreren op en investeren in hybride cloud- en kunstmatige intelligentietechnologie, aldus beide bedrijven maandag in een toelichting. De twee divisies maken deel uit van de integratie-platform-as-a-service-activiteiten van Software AG. De transactie zal naar verwachting in het tweede kwartaal van volgend jaar worden afgerond. Bron: ABM Financial News

