Robinhood trekt meer vermogen aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Robinhood Markets, bekend om zijn platform voor vaak beginnende beleggers, trekt sinds oktober ook klanten aan van andere brokers, met vaak wat meer vermogen. Dit schreef The Wall Street Journal dit weekend op basis van data van het bedrijf. Tussen 23 oktober en 14 december ontving de Robinhood-app circa 1,1 miljard dollar aan accounttransfers, onder meer gedreven door een aanbieding van een 1 procent match op overgezette brokerrekeningen, aldus het bedrijf. In het tweede en derde kwartaal van dit jaar boekten klanten respectievelijk zo'n 350 miljoen dollar en 375 miljoen dollar over van andere makelaars naar Robinhood, blijkt uit bedrijfsgegevens. Veel accounts die via de promotie naar Robinhood komen, zijn veel groter dan de gemiddelde Robinhood-accounts. Ruim 150 accounts hebben meer dan 1 miljoen dollar overgemaakt, aldus het bedrijf. De klanten komen volgens Robinhood voornamelijk van grotere makelaars zoals Charles Schwab, Fidelity Investments en Morgan Stanley's E*Trade. Robinhood heeft veel minder activa op zijn platform in vergelijking met andere makelaars. Het bedrijf meldde eind november 94 miljard dollar aan beheerd vermogen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.