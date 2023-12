Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel OCI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor OCI verlaagd van 30,00 naar 26,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek donderdag uit rapport van de zakenbank. Analist Aron Ceccarelli vindt dat OCI met een koersdaling van 31 procent in 2023 te hard is afgestraft en denkt dat met de langverwachte strategie-update van OCI in het verschiet de koers tot aan de jaarwisseling kan herstellen. De analist vindt OCI niet goedkoop. Exclusief Fertiglobe, waar OCI een belang van 50 procent in heeft en goed is voor 80 procent van de aangepaste EBITDA van OCI, is OCI beduidend meer waard dan Covestro, dat de interesse van Adnoc heeft getrokken. Dit heeft te maken met het feit dat Fertiglobe cash genereert, terwijl de nettoschuld slechts gedeeltelijk op de schouders van OCI rust. Berenberg denkt daarom dat de markt rekening houdt met een positieve uitkomst uit de strategische herziening van OCI. Voor het vierde kwartaal verwacht Berenberg dat de stikstoftak op kwartaalbasis een verbetering van de EBITDA laat zien van 253 miljoen euro naar 364 miljoen euro, geholpen door een afnemende prijsdruk. Op jaarbasis verwacht de bank dat Fertiglobe een volumedaling van 8 procent laat zien. De prijzen voor methanol zijn na het dieptepunt in juli hersteld en Berenberg verwacht dat aanbod en vraag in 2024 in evenwicht blijven. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.