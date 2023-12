Inflatie in november weer gestegen

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in Nederland zijn in november op jaarbasis weer gestegen, na een daling in oktober. Dit bleek dinsdag uit een definitieve raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Afgelopen maand steeg het prijspeil met 1,6 procent op jaarbasis, na een prijsdaling van 0,4 procent in oktober. De stijging in november kwam overeen met de voorlopige, snelle meting van het CBS.

De stijging van de inflatie komt vooral door de prijsontwikkeling van energie. Energie was in november weliswaar 43 procent goedkoper dan vorig jaar, maar in oktober waren de prijzen 58 procent lager dan een jaar eerder.

De prijsontwikkeling van energie heeft al geruime tijd een grote invloed op het verloop van de inflatie. Exclusief energie bedroeg de inflatie 4,2 procent. In oktober was dat 5,1 procent. De inflatie zonder energie en motorbrandstoffen piekte in februari en maart met 8,1 procent en is sindsdien gedaald.

De prijsontwikkeling van voeding had een drukkend effect op de ontwikkeling van de inflatie. Voedingsmiddelen waren in november 6,3 procent duurder dan een jaar eerder, in oktober was dit 7,9 procent. De lagere prijsstijging kwam vooral door de prijsontwikkelingen van brood- en graanproducten, zuivelproducten en aardappelen.

Op maandbasis daalden de prijzen in november met 1,0 procent.