Degroof: nieuwe doelen Arcadis haalbaar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De nieuwe doelstellingen die Arcadis onlangs tijdens een beleggersdag presenteerde, zijn ambitieus maar haalbaar. Dit stelde analist Luuk van Beek van Degroof Petercam dinsdag in een rapport. Dit geldt volgens Van Beek zowel voor de autonome omzetgroei als de operationele EBITA-marge. Om te beginnen zal de onderneming volgens de bank in staat zijn te profiteren van de wereldwijde trend van duurzaamheid "om een gezonde autonome groei" te realiseren. Arcadis ontwikkelde bijvoorbeeld een methode voor het opruimen van PFAS in de VS. Daarnaast heeft Arcadis het accent gelegd op hoge marge-activiteiten, kostenbeheersing en efficiency. Dat maakt het volgens Van Beek mogelijk om de margedoelstelling te halen. Ten derde wordt Arcadis 30 procent lager gewaardeerd dan sectorgenoten. "Deze korting ligt boven het historische gemiddelde van circa 20 procent", merkte Van Beek op, die dit onterecht vindt. Arcadis noteerde dinsdag op een rood Damrak 0,7 procent hoger op 46,42 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.