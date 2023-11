ING: vertrek topmensen ASML geen verrassing

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrek van CEO Peter Wennink en CTO Martin van den Brink is geen verrassing en de keuze voor Christophe Fouquet als opvolger is logisch. Dit stelde analist Marc Hesselink van ING donderdag in een rapport.

"We menen dat Fouquet de meest logische interne opvolger is", aldus de analist. Hij werkt al 15 jaar bij ASML en heeft een sterke technische achtergrond. Hij was ook één van de hoofdverantwoordelijken rond EUV.

"Hoewel de pensionering van zowel de CEO als de CTO een verlies is voor het topmanagement, denken we dat de impact op de beleggingscasus beperkt is, ook omdat het nieuws geen totale verrassing is", aldus Hesselink, die een koopadvies op ASML heeft met een koersdoel van 700,00 euro.

Het aandeel noteerde donderdag bijna een procent lager op 623,50 euro.