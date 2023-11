Jefferies: "Netto-rentebaten ABN AMRO schieten tekort" Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft in het derde kwartaal van dit jaar de winstverwachtingen overtroffen, maar de nettorentebaten schoten tekort. Dit oordeelden analisten van Jefferies woensdag in een rapport. De winst kwam maar liefst 31 procent hoger uit dan waar de analistenconsensus op mikten, geholpen door meevallende inkomsten en lager dan verwachte kosten en voorzieningen voor slechte leningen. Maar de samenstelling van de inkomsten was wel teleurstellend, oordeelden de analisten, waarbij de nettorentebaten 6 procent lager uitvielen dan waar de consensus op mikte. De overige inkomsten waren dan weer beter dan verwacht dankzij eenmalige posten. ABN AMRO werd woensdag iets optimistischer over de kosten in 2023, maar Jefferies had ook graag een outlook gehad voor de kosten in 2024. Tevens werd er geen nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen aangekondigd, maar dit was conform verwachting, aldus Jefferies. Jefferies heeft een Houden advies op ABN AMRO met een koersdoel van 15,70 euro. Het aandeel sloot dinsdag op 13,16 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.