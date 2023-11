Video: Cash is in 2024 niet meer king Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers doen er goed aan terug te keren in de markt. Dit zei beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera van ABM Financial News op Beursplein 5. Klik hier voor: Cash is in 2024 niet meer king In 2023 gold 'cash is king'. Maar cash zal niet de winnaar zijn voor de lange termijn, aldus Juvyns. "Een gemengde portefeuille zal het veel beter dan cash doen." Nu de piekrente nadert, is dit hét moment om terug in de markt te komen en cash aan het werk te zetten, aldus de strateeg. JPMorgan verhoogde de langetermijnverwachting voor het rendement bij een 60-40 portefeuille, dat wil zeggen 60 procent aandelen en 40 procent obligaties, naar 5,3 procent. Maar dit rendement kan nog een stuk hoger uitvallen door thema-beleggen, actief beheer en het toevoegen van 'alternatives'. Meer diversificatie levert een gunstiger verhouding tussen risico en rendement op, aldus Juvyns. Bron: ABM Financial News

