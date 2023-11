Winstverdubbeling voor ING Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft in het derde kwartaal de nettowinst fors zien stijgen, door sterke resultaten uit retail en wholesale banking, en kondigde een nieuw omvangrijk inkoopprogramma van eigen aandelen aan. Dit bleek donderdag voorbeurs uit cijfers van de bank. CEO Steven van Rijswijk van ING sprak in een toelichting op de cijfers van opnieuw een sterk kwartaal voor de bank, waarbij de nettowinst ruimschoots verdubbelde ten opzichte van vorig jaar. De topman wees wel op een afkoelende economie en geopolitieke ontwikkelingen die op de resultaten drukten. Desondanks presteerden retail en wholesale banking sterk volgens Van Rijswijk. "We profiteerden hier van de hogere rentes, terwijl de fee-inkomsten ook stegen, vooral bij de retailbank." Afgelopen kwartaal boekte ING een nettowinst van ruim 1,98 miljard euro. Dat was 979 miljoen euro vorig jaar in dezelfde periode. Een consensusverwachting ging uit van een nettowinst van 1,83 miljard euro. De nettorentebaten stegen afgelopen kwartaal van 3,26 miljard naar 4,03 miljard euro. Dat is iets minder dan de 4,12 miljard euro die analisten gemiddeld voorzagen. Op kwartaalbasis liepen de rentebaten iets terug. De fees stegen van 876 miljoen naar 909 miljoen euro. De voorzieningen voor oninbare leningen daalden op jaarbasis van 403 miljoen naar 183 miljoen euro. De consensus mikte op 322 miljoen euro. Verder meldde ING een stijging van de operationele kosten met 6,2 procent naar 2,79 miljard euro. De verhouding tussen kosten en inkomsten, een belangrijke graadmeter voor de markt, daalde zo op jaarbasis van 59,6 naar 47,8 procent. ING kondigde donderdag een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 2,5 miljard euro. Dit ligt aan de bovenkant van de 1,5 tot 2,5 miljard euro waar analisten op mikten. Het nieuwe inkoopprogramma volgt op een eerder inkoopprogramma van 1,5 miljard euro, dat in oktober werd afgerond. Bron: ABM Financial News

