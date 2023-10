Video: Fed en ECB verlagen de rente in maart Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank zullen al in maart volgend jaar de rente verlagen. Dit verwacht Ralph Wessels, Hoofd Beleggingsstrategie bij ABN AMRO. Kik hier voor: Fed en ECB verlagen rente in maart Sinds begin augustus staan de financiële markten onder druk en de rente staat op het hoogste niveau in jaren. "Vooral de snelheid van de rentestijging samen met de sterke dollar, doet extra pijn", aldus Wessels. Geopolitieke risico's zijn altijd moeilijk in te schatten, maar Wessels rekent niet op een volledige escalatie in het Midden-Oosten. "Wij denken dat het huidige rentebeeld snel zal draaien. Mede doordat de wereldeconomie verder zal verzwakken." Toch verwacht ABN AMRO geen Amerikaanse recessie, maar wel een snelle afkoeling. Bron: ABM Financial News

