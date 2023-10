Microtest doet overnamebod op RoodMicrotec gestand Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Een groot deel van de aandelen RoodMicrotec is aangemeld onder het overnamebod van Microtest, dat het bod gestand verklaarde. Dit maakten de twee partijen vrijdagavond bekend. In totaal werd 87,2 procent van de aandelen aangemeld onder het bod. Afronding van de transactie wordt voorzien op 1 november. Aandeelhouders die hun stukken nog niet hebben aangemeld, kunnen dit nog doen in de na-aanmeldingstermijn, die loopt van 30 oktober tot 10 november. Microtest bracht het bod op 13 juni uit. Per aandeel betaalt het 0,35 euro, destijds een premie van bijna 36 procent. Medio oktober werd bekend dat de aandeelhoudersvergadering van RoodMicrotec groen licht gaf voor de overname. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.