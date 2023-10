Fastned haalt ruim 30 miljoen op met obligaties Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft 30,4 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van nieuwe obligaties om het netwerk in Europa uit te breiden. Dit maakte de exploitant van oplaadstations dinsdag bekend. Daarnaast hebben bestaande investeerders voor 3,5 miljoen euro aan investeringen uit eerdere uitgiftes verlengd. Zo kwam het totale bedrag uit op 33,9 miljoen euro. De nieuwe obligaties hebben een coupon van 6 procent en een looptijd van 5 jaar. Deze dertiende ronde in het obligatieprogramma brengt het totale uitstaande bedrag aan investeringen opgehaald bij particuliere beleggers op meer dan 163 miljoen euro. Fastned wil in 2030 1.000 oplaadstations hebben. Bron: ABM Financial News

