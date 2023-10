Video: mislukte beursgang Birkenstock verzuurt hele IPO-klimaat Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De beursgang van Birkenstock was voor beleggers helemaal geen feest en heeft het IPO-klimaat flink verzuurd. Dit zei beursanalist Corné van Zeijl van Cardano voor de camera van ABM Financial News. Klk hier voor: mislukte beursgang Birkenstock verzuurt hele IPO-klimaat De introductieprijs van 46 dollar verdween al direct van de koersenborden en werd ook niet meer gezien. Het aandeel werd vrijdagavond verhandeld op 36,38 dollar. De waardering van 8,6 miljard dollar was dan ook veel te hoog volgens Van Zeijl. Kijkend naar de waarderingen van sectorgenoten als Crocs en Dr Martens kwam Van Zeijl nog niet op de helft van deze waardering uit. "Het is maar wat de gek er voor geeft", aldus de analist van Cardano. “'ie het onderste uit de kan wil, krijgt het deksel op de neus." Sommige beleggers hadden gehoopt dat Birkenstock, maar ook de IPO’s van Instacart en Arm Holdings ervoor zouden zorgen dat er een heropleving van beursintroducties zou komen, nadat de volatiele markten de afgelopen twee jaar de vraag naar emissies hadden getemperd. Maar het tegendeel is het geval. "Het is een domper voor het IPO-klimaat", aldus Van Zeijl. "Beleggers zullen in de toekomst wel twee keer nadenken voordat ze zullen inschrijven." Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.