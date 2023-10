Flinke belangstelling voor bod Exor op eigen aandelen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Het openbare bod van Exor ter waarde van 750 miljoen euro op de eigen aandelen, is enthousiast ontvangen. Dit meldde de investeerder met een notering aan het Damrak vrijdag. Exor meldde een overschrijving. Er werden 25,4 miljoen aandelen aangeboden, maar Exor zal er maar 8,9 miljoen terugkopen, tegen een prijs van 84,52 euro. Het gaat om 3,8 procent van de uitstaande aandelen. Naast het bod zal Exor ook voor circa 250 miljoen euro eigen aandelen op de Amsterdamse beurs kopen, om zo in totaal op 1 miljard euro uit te komen. Het aandeel Exor noteerde vrijdag op 83,80 euro, een verlies van 2,1 procent. Bron: ABM Financial News

