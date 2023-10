VDL aan de slag voor BMW Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) VDL gaat voor de Duitse autofabrikant BMW batterijsystemen assembleren in Born. Dit maakte VDL woensdag bekend. BMW heeft een eerste, langjarige order verstrekt en VDL gaat in ieder geval tot 2035 ongeveer 125.000 batterijmodules assembleren. "Daarmee krijgt de samenwerking met BMW Group, na 10 jaar auto’s produceren bij VDL Nedcar, een vervolg", aldus VDL, dat ook in gesprek is met andere potentiële opdrachtgevers voor de seriematige assemblage van batterijsystemen Bron: ABM Financial News

