Barclays halveert koersdoel Prosus naar €41,75

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft dinsdag het koersdoel voor Prosus verlaagd van 86,80 naar 41,75 euro, maar met een onveranderd Overwogen advies. Dit bleek uit een omvangrijk rapport waarin de Britse bank vooruitblikt op de aanstaande kwartaalcijfers van Europese internetbedrijven. Voor 2023 verlaagde Barclays de winstverwachting voor Prosus met 37 procent en voor 2024 werd de raming voor de winst per aandeel zelfs ruimschoots gehalveerd. Prosus zal voor het eerst in lange tijd cijfers onder een nieuwe topman presenteren. Bob van Dijk werd medio vorige maand onverwacht en per direct vervangen door Ervin Tu als ad interim CEO. Van Dijk was sinds 2014 CEO van Naspers en sinds de beursgang in 2019 ook van Prosus. Van de cijfers verwacht Barclays dat die "duidelijke vooruitgang laten zien richting de doelstellingen van een positieve EBITDA voor de e-commerce investeringen in de eerste helft van 2025". Het meest interessant is volgens de bank echter wat de nieuwe topman te zeggen heeft. De resultaten van Prosus volgen eind november. Het aandeel Prosus steeg dinsdag 2,3 procent tot 28,11 euro. Bron: ABM Financial News

