Tesla verlaagt wederom prijzen in de VS

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft vrijdag de prijzen voor zijn Model 3 en Model Y in de VS opnieuw verlaagd. Dit blijkt uit informatie op de website van de bouwer van elektrische auto's. Vandaag werd de startprijs van de Model 3 verlaagd van 40.240 dollar naar 38.990 dollar. De prijs voor een Model Y ging daarnaast van 50.490 dollar naar 48.490 dollar. In april verlaagde Tesla de prijzen voor beide modellen nog met 5.000 dollar, en ook in september werden prijsverlagingen doorgevoerd. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News