Stevige winst Constellation Brands

(ABM FN-Dow Jones) Constellation Brands heeft over het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar 2024 beter dan verwachte cijfers gepubliceerd, waardoor de winstoutlook omhoog kon. Dat bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse bierimporteur.

Het bedrijf, dat de biermerken Corona en Modelo en ook wijn en sterke drank produceert en verkoopt, boekte een nettowinst van 690 miljoen dollar, of 3,74 dollar per aandeel, tegen een verlies van 1,15 miljard dollar, of 6,30 dollar per aandeel, een jaar eerder.

De aangepaste winst per aandeel was 3,70 dollar. Dit was ruim boven de consensusverwachting van FactSet van 3,37 dollar.

De omzet steeg van 2,66 miljard naar 2,84 miljard dollar. Ook dat was beter dan de consensus die op 2,82 miljard mikte.

Voor het hele boekjaar, dan eind februari eindigt, rekent Constellation Brands nu op een winst per aandeel van 9,60 tot 9,80 dollar. Dit was eerder nog 9,35 tot 9,65 dollar per aandeel. De vergelijkbare winst zou dan tussen 12,00 en 12,20 dollar liggen, boven de consensus van 11,72 dollar. Eerder werd nog gemikt op een vergelijkbare winst per aandeel van 11,70 tot 12,00 dollar.

Het bedrijf wil een kwartaaldividend uitkeren van 0,89 dollar per aandeel.

Het aandeel staat donderdag voorbeurs 1,3 procent lager.