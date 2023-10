ABN AMRO gaat samenwerken met Motive Partners Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO gaat een samenwerking aan met het internationale private equitybedrijf Motive Partners. Dit maakte de bank woensdag bekend. ABN AMRO zal onder deze overeenkomst een "belangrijke" investeerder worden in diverse investeringsvehikels van Motive, dat zelf het ABN AMRO Ventures Fund gaat beheren. Het fonds heeft 150 miljoen euro in beheer. De twee partijen streven naar een "verdere groei en innovatie in het snel veranderende fintechlandschap". De durfkapitaaldochter van Motive Partners, Motive Ventures, bestaat uit 21 investeringen in de VS en Europa. De gecombineerde portefeuille van het ABN AMRO Ventures Fund en Motive Ventures bevat hiermee posities in 36 ondernemingen. De strategische samenwerkingsovereenkomst wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar getekend. Bron: ABM Financial News

