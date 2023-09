Olieprijzen sluiten beweeglijke week negatief af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn vrijdag tijdens een volatiele handelssessie lager gesloten, mede gevoed door de zorgen over de mondiale economie en wellicht wat winstnemingen na de stijgingen gedurende de maand september. De future op een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1 procent lager op 90,79 dollar op de New York Mercantile Exchange. Dit terwijl de koers het afgelopen kwartaal flink is opgelopen en donderdag nog de 95,00 dollar wist aan te tikken. “Echter, nu beleggers de veerkracht van de wereldeconomie volgend jaar in twijfel trekken tegen de achtergrond van hogere rentetarieven voor een langere tijd, kan die positieve ondertoon op de oliemarkten evenwichtiger worden”, zegt Craig Erlam, analist bij OANDA. Na een sterk kwartaal waarbij de prijzen ongeveer 30 procent zijn gestegen, zal het komende kwartaal onder andere gericht zijn op de vraag of de olieprijs de 100 dollar per vat kan bereiken en of Saoedi-Arabië en Rusland besluiten hun productieverlagingen terug te draaien om het krappe mondiale aanbod te versterken. Voor volgende week op 4 oktober staat er weer een OPEC+ vergadering geagendeerd. “De OPEC-bijeenkomst van volgende week zal een belangrijke update voor de markt zijn, waarbij de kans groter wordt dat de vrijwillige aanbodbeperkingen door Aramco worden verminderd”, zeiden analisten van de National Australia Bank in een klantennota. Dit verwijzend naar de staatsolieproducent van Saoedi-Arabië. Bron: ABM Financial News

