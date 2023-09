Verhoging minimumloon maaltijdbezorgers New York geen verrassing

(ABM FN-Dow Jones) Het besluit van de rechter om de minimumlonen voor maaltijdbezorgers in New York te verhogen, komt niet geheel als een verrassing. Dit stelde Marc Hesselink van ING vrijdag in een rapport.

Uber, Doordash en Grubhub moeten het uurloon van hun bezorgers opschroeven tot bijna 18 dollar per uur, zo oordeelde de analist.

De bedrijven vochten een beslissing over een hoger minimumloon in New York aan, maar trokken uiteindelijk niet aan het langste eind. "Het besluit kwam niet geheel als een verrassing", zo stelde de analist. De verhoging van het minimumloon werd in juli van dit jaar al ingevoerd, maar dat werd tijdelijk teruggedraaid vanwege de aanklacht van de drie maaltijdbezorgers.

Hesselink merkte op dat het gemiddelde inkomen inclusief fooien voorheen op 11 dollar per uur lag voor maaltijdbezorgers in New York, terwijl het minimumloon in de stad 15 dollar per uur was. De 18 dollar per uur is volgens de analist een combinatie van minimumloon en compensatie voor eventuele kosten, waaronder fietsreparaties en onderhoud.

ING denkt dat de hogere kosten voor Uber, Doordash en Grubhub grotendeels zullen worden doorberekend aan de consument, hetgeen "waarschijnlijk" zal leiden tot licht lagere ordervolumes. "Maar in tegenstelling tot de andere maaltijdbezorgers, heeft Grubhub nog andere activiteiten dan alleen maaltijdbezorging”, aldus Hesselink, wijzend op de online marktplaats van het Amerikaanse dochterbedrijf van Just Eat Takeaway. "Deze activiteiten worden niet geraakt door de verhoging van de minimumlonen en zullen mogelijk de volumes wat zien stijgen."

"Al met al kan het nieuws wat negatief zijn voor het sentiment rond maaltijdbezorgers, maar zal een beperkt effect hebben op Just Eat Takeaways pogingen om de vrije kasstroom bij Grubhub positief te krijgen. Het afschaffen van de fee caps zal een veel grotere, positieve, impact hebben."

ING heeft een koopadvies op Just Eat Takeaway met een koersdoel van 40,00 euro.