Ajax benadert Van Wijk en Van Praag

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ajax is met Leo van Wijk en Michael van Praag in gesprek over een terugkeer naar de club. Dit maakte de voetbalclub donderdagmiddag bekend. "Naar aanleiding van berichten in de media bevestigt Ajax dat er gesprekken gevoerd worden met Leo van Wijk en Michael van Praag over een mogelijk positie in de Raad van Commissarissen van AFC Ajax." Van Wijk was in het verleden al lid van de RvC van Ajax. Van Praag was meer dan 14 jaar voorzitter van Ajax. Aangezien het een lopend proces betreft, wilde de club er verder geen mededelingen over doen. Woensdag werd bekend dat Pier Eringa zich terugtrekt uit de RvC van Ajax. Bron: ABM Financial News

