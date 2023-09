Fed-voorzitter Kashkari twijfelt of huidige renteniveau voldoende is - media

(ABM FN-Dow Jones) Voorzitter Neel Kashkari van de Fed in Minneapolis is er niet zeker van dat de huidige rentestanden voldoende zullen zijn om de inflatie omlaag te krijgen. Dit zei Kashkari woensdag in een interview met CNBC.

"Ik weet het niet", antwoordde de Fed-president op de vraag of de huidige federal funds rate van 5,25 tot 5,50 voldoende is om de inflatie naar de doelstelling van 2 procent te krijgen. "Gezien de ontwikkelingen in de economie is het mogelijk dat de neutrale rentes hoger liggen."Dat is het renteniveau dat de economie stimuleert, noch afremt.

Kashkari ziet dat bepaalde sectoren die normaal geraakt worden door renteverhogingen, daar nu niet echt op reageren. "De consumentenbestedingen blijven robuust, terwijl de bbp-groei de verwachtingen blijft overtreffen", aldus de Fed-topman. "Twee sectoren die traditioneel het hardst worden geraakt door hogere rentes, de autosector en huizenmarkt, lijken nu al uit te bodemen of zelfs te herstellen."

"Dit is een teken dat we mogelijk nog niet te hard hebben ingegrepen als nodig is", concludeerde Kashkari.